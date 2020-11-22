РИАМО - 22 ноя. Снежный покров в Москве за три часа метели увеличился на 1-2 сантиметра, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Днем в воскресенье в Московском регионе начался обильный снегопад.

«С 15:00 до 18:00 выпало около 2 миллиметров осадков. Прирост снежного покрова за эти три часа составил тоже примерно 1-2 сантиметра», - сказала Позднякова.

Она добавила, что снегопад будет продолжаться примерно до 21 часа. Следующая зона осадков накроет столицу уже в понедельник - в течение дня может выпасть до 4 сантиметров снега.