РИАМО - 22 ноя. Пожар в промзоне на Варшавском шоссе в Москве полностью потушили, никто не пострадал, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по столице.

В 14:40 спасателям сообщили о пожаре в промзоне по адресу: Варшавское шоссе, дом 26, сооружение 12. На месте происходило возгорание на минус первом этаже складского здания на площади около 300 квадратных метров.

«Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарным удалось не допустить распространения огня и в 16:25 пожар был локализован, а в 18:34 пожар был полностью ликвидирован», - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших не поступало.