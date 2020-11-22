РИАМО - 22 ноя. Поезда Московской железной дороги (МЖД) курсируют согласно графику, несмотря на снегопад, сбоев в движении не наблюдается, сообщил РИАМО представитель пресс-службы МЖД.

«Для нас это не особо сильные осадки. Все поезда ходят в графике. От диспетчеров не поступало информации о задержках или отменах», — сказал собеседник агентства.

Как сообщил РИАМО представитель пресс-службы ЦППК, также сбоев не наблюдается в движении поездов Центральной пригородной пассажирской компании.

«Снег особо не влияет на наше движение. Все рельсы находятся на возвышении, поэтому возникновение сугробов не грозит», — отметил собеседник агентства.

Днем в воскресенье в Московском регионе начался обильный снегопад, порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.