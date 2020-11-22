РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 ноя. Жителей подмосковного Подольска попросили не делать КТ-обследования без направления врача и доверять медицинским специалистам, сообщается на странице Климовской городской больницы №2 в соцсети «ВКонтакте».

«На сегодняшний день ситуация такова, что люди, подозревающие сами у себя коронавирус, и даже некоторые, не испытывающие ни одышки, ни боли в груди, ни кашля, создают очереди в частных клиниках и сидят по несколько часов в ожидании КТ. Это обследование нельзя делать из любопытства или для профилактики. Само по себе посещение КТ-центров — высокий риск заразиться Covid-19 и массовые визиты здоровых граждан в эти учреждения ускоряют распространение эпидемии», - говорится в сообщении.

Если результат ПЦР-теста на коронавирус положительный, то КТ-исследование важно, поскольку иногда вирусная пневмония развивается очень быстро.

Жителей призвали доверять врачам и слушаться их. Ни один человек из медперсонала не хочет сделать что-то во вред. Также не стоит посещать врача или вызывать на дом без причины.

«Уважаемые жители, дайте возможность врачу прийти к тому, кто действительно сейчас в нем нуждается»,- заключается в материале.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

22 НОЯБРЯ

- Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет намного дешевле зарубежных препаратов Pfizer и Moderna.

- В России провели более 72 миллионов тестов на коронавирус. За минувшие сутки проведено 590 тысяч исследований.

- Более 40 заведений в центре Москвы проверили в ночь на воскресенье на предмет соблюдения запрета на работу после 23:00. В некоторых из них были выявлены нарушения.

- Столичные власти отметили работу волонтеров в пандемию:

«Государство, наверное, справилось бы само. Но вопрос же не только в количественных показателях или в организации работы. Важен сам дух, важно, как в обществе воспринимается все, как москвичи настроены на оказание помощи друг другу», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1» в воскресенье.

- В Москве госпитализировали еще 1358 пациентов с коронавирусом. Среди новых выявленных случаев: 43,7%— от 18 до 45 лет, 30,2%— от 46 до 65 лет, 10,2% — от 66 до 79 лет, 3,7% — старше 80 лет, 12,2% — дети.

- За сутки в России зарегистрировали 24 581 случай коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 949 больных. В Москве - 6 575.

- Еще 5245 пациентов вылечились от Covid‑19 в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 405 577 человек.

- В Москве создана сеть госпиталей для лечения больных с коронавирусной инфекцией, благодаря чему плановая и экстренную помощь другим пациентам оказывается в обычном режиме, сообщил мэр столицы Сергей Собянин:

«Мы не привлекаем к работе плановые больницы. Никаких отказов ни в плановой, ни в экстренной помощи нет. Скорая помощь работает в нормальном режиме», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1» в воскресенье.

- Правительство Подмосковья ведет мониторинг количества лекарств в больницах и аптеках региона, работы ведутся как с государственными, так и с частными аптеками, об этом сообщил глава Московской области.

- Правительство Московской области ставит главными задачами в условиях пандемии — сохранение работы региональных предприятий и обеспечение нормальной работы экономики, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев:

«Задача — чтобы экономика работала, чтобы предприятия работали, чтобы был достаток в семье — это критически важно. Поэтому, соблюдая все меры предосторожности, все предприятия работают в Московской области, но здравоохранение находится в напряженном режиме», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

- В столице умерли 75 человек с коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки, за весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 8 308 пациентов.