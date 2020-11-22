РИАМО - 22 ноя. На следующей неделе в столице прогнозируются дожди, которые будут переходить в снег, температура окажется выше нормы, сообщается на сайте «Метеовести».

«В Москве ожидаются снегопады, переходящие в дожди, возможны слабые гололедные явления», — отмечается в материале.

На предстоящей неделе днем воздух в мегаполисе может прогреваться до 0 - плюс 3 градусов, что несколько выше климатической нормы.

В воскресенье в Москве начался обильный снегопад, до утра 23 ноября в городе может выпасть до 20% от месячной нормы осадков.