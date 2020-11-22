РИАМО - 22 ноя. Ледяной дождь, который прошел ночью 19 ноября, не помешал работе московских электробусов, ночные рейсы осуществлялись в обычном режиме, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Электробус — лучший зимний транспорт. Уже две зимы электробусы отработали без сбоев и задержек, а на днях ночному маршруту н3 не помешал даже ледяной дождь — 22 рейса прошли в обычном режиме», — говорится в сообщении.

Водители отметили, что этот вид транспорта маневренный, тихий, надежный и плавный.

Также 98% электробусов всегда готовы выйти на линию, а за один рейс расходуется менее 50% зарядки.