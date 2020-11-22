РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 ноя. В образовательных учреждениях подмосковного Подольска провели беседы и тренинги на тему здорового образа жизни, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В образовательных учреждениях Подольска с 16 по 20 ноября прошли мероприятия в целях пропаганды здорового образа жизни, профилактики наркомании, алкоголизма и курения среди подростков.

«Так, прошли профилактические беседы «Здоровое питание», «Мы против наркотиков!», «Пивной алкоголизм среди несовершеннолетних», «Умей сказать: «Нет!», «Спайс и последствия употребления »; игры «Здоровей-ка» и другие, а также тренинги и анкетирование. Также была размещена информация в классных группах WhatsApp и Telegram о спорте и здоровом образе жизни, а в старших классах прошел показ фильмов, формирующих негативное отношение к наркомании», - говорится в сообщении.

В рамках мероприятия в школах также прошли онлайн-встречи с представителями УМВД, МЧС, специалистами Подольского наркологического диспансера.