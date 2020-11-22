РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 ноя. Пробка длиной более 2 километров образовалась на трассе А-107 в подмосковном Подольске в воскресенье вечером, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

По данным сервиса на 17:25, движение затруднено от автобусной остановки «50-й километр» до Толбинского кладбища. Средняя скорость движения составляет 15 километров в час.

Также движение затруднено на улицах Кирова, проспекте Ленина, Большой Серпуховской и других улицах.