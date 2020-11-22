РИАМО - 22 ноя. Сотрудники столичной полиции задержали 24-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт кокаина посредством тайниковых закладок, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

«При проведения обыска по месту жительства подозреваемого было обнаружено и изъято 44 свертка из изоленты с магнитом и порошкообразным веществом внутри, которое согласно исследованию является кокаином общей массой около 85 граммов», - говорится в сообщении.

Наркотик предназначался для последующего распространения посредством тайных закладок.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу.