РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 ноя. Юнармейцы из подмосковного Подольска расчистили от снега дорожки на мемориале воинской славы «Кузовлево», сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Юнармейцы и учителя гимназии имени Подольских курсантов и неравнодушные жители 21 ноября убрали снег на мемориале защитников Москвы Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной войны (мемориале воинской славы «Кузовлево»)», - говорится в сообщении.

В рамках мероприятия активисты также почтили память павших воинов.