РИАМО - 22 ноя. В Москве и Подмосковье в воскресенье днем и ночью 23 ноября ожидаются сильные снегопады, может выпасть до 20% месячной нормы осадков, а высота снежного покрова может вырасти до 10 сантиметров, сообщил РИАМО ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Синоптическая ситуация обуславливается влиянием и прохождением теплого атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном «Сара», который уже атаковал Московский регион. В Москве снегопады продолжатся, усилится ветер в порывах до 10-15 метров в секунду, закружат метели с ухудшением видимости», - сказал Тишковец.

Он добавил, что ночью циклон только усилится. Интенсивность снегопадов возрастет, видимость порой будет ухудшаться до 1-2 километров.

В столице до 9 часов утра понедельника прогнозируется 8-10 миллиметров осадков, что эквивалентно 15-20% месячной нормы осадков, а толщина снежного покрова повысится до 5-10 сантиметров, на юге Подмосковья местами до 10-15 сантиметров, что соответствует климатическим показателям начала зимы.​