РИАМО - 22 ноя. С начала года москвичи загрузили в электронные медицинские карты более 100 тысяч документов, ЭМК стали доступны горожанам в январе 2020 года, а в июне появилась мобильная версия карты в приложении, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В основном (загружены - ред.) лабораторные и инструментальные исследования, но возможности карты гораздо шире», — написал Собянин в соцсети «ВКонтакте».

В карту можно загрузить протоколы медосмотров, выписной эпикриз из стационара, рецепты, заключение врачебной комиссии и результаты исследований, а также данные о прививках, информацию о личном и семейном анамнезе, показатели артериального давления и другое.

Кроме того, горожане могут подключить функцию автоматической отправки данных с гаджетов в мобильную версию ЭМК.

Мэр отметил, что карта удобна, потому что не может потеряться в отличие от бумажных носителей.