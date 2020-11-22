РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 ноя. Подольские моржи провели заплыв в водоеме Южный, посвященный первому снегопаду, сообщил «РИАМО в Подольске» активист клуба семейного закаливания и оздоровления «Умка» Александр Чуриков.

«Первый снег - особенная праздничная зимняя атмосфера и много драйва. На воде образуется мягкая снежная шуга (рыхлые скопления смеси мелкого льда и снега, - ред.), плыть по которой одно удовольствие. В связи с этим 21 ноября мы отпраздновали первый снегопад заплывом на водоеме Южный. Перед моржеванием побегали, а потом и поплавали», - сказал Чуриков.

Он отметил, что в мероприятии участвовало 11 человек. В связи с эпидемиологической обстановкой участники соблюдали все рекомендации Роспотребнадзора, в том числе ходили в масках и держали социальную дистанцию.