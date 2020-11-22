РИАМО - 22 ноя. Пожарные локализовали возгорание в промзоне на Варшавском шоссе в Москве, информации о пострадавших не поступало, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по столице.

В 14:40 спасателям сообщили о пожаре в промзоне по адресу: Варшавское шоссе, дом 26, сооружение 12.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило загорание на минус первом этаже складского здания на общей площади около 300 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Пожарным удалось не допустить распространения огня, и в 16:25 возгорание было локализовано.

Ранее водителей предупредили, что из-за работ по ликвидации пожара движение на Варшавском шоссе затруднено.