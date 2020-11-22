РИАМО - 22 ноя. Движение транспорта затруднено на Варшавском шоссе в Москве из-за пожара в промзоне, пробка растянулась на 3 километра, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Возгорание возникло в подвале здания на территории промзоны по адресу: Варшавское шоссе, дом 26, сооружение 12. По предварительной информации, людей в здании нет.

«Будьте внимательны, движение осуществляется по четвертой и пятой полосам движения в сторону области», — отмечается в сообщении.

На месте пожара работают сотрудники МЧС.