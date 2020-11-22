РИАМО - 22 ноя. Подмосковные спортсменки завоевали золото и серебро на всероссийских соревнованиях по биатлону на призы олимпийских чемпионов Тюменской области, которые проходят в Тюмени, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В соревнованиях участвуют лучшие биатлонисты России среди юношей и девушек 2002-2003 и 2004-2005 годов рождения.

«Спортсменки из Московской области завоевали две награды: Кристина Павлушина удостоилась золотой, а Наталия Федченко серебряной медали», - говорится в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что на соревнования прибыли сильнейшие атлеты из Москвы, Московской и Тюменской областей, Алтайского и Камчатского краев, а также Ямало-Ненецкого автономного округа и Свердловской области.

«Подмосковные биатлонистки достойно представили регион и имеют все шансы в дальнейшем попасть в состав национальной сборной. Поздравляю спортсменок с заслуженными наградами», - добавил Терюшков.