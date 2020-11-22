РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 ноя. В воскресенье мастер спорта по тхэквондо Виталий Силка проведет мастер-класс в формате онлайн для жителей подмосковных Люберец, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

В эти выходные парки Люберец приглашают всех желающих на интересные и полезные онлайн-занятия.

«Сегодня, 22 ноября, в 17:00 вас ждет мастер спорта по тхэквондо, обладатель Кубка мира Виталий Силка. Тренер не только покажет основные приемы этого вида единоборств, но и расскажет его историю. Все уроки традиционно проходят в онлайн-зале на страничке @lub_park», - написал Ружицкий в соцсети «ВКонтакте».