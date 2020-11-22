РИАМО - 22 ноя. Днем в воскресенье Москву и большую часть Подмосковья накрыл снегопад с дождем, температура в регионе слабоотрицательная, следует из данных сервиса «Яндекс.Погода».

По прогнозу сервиса, снегопад в Москве будет идти еще два часа.

Ранее синоптики предупредили жителей Московского региона о метели и усилении ветра до 13-15 метров в секунду.

Из-за сильного ветра до вечера воскресенья в регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

За сутки снежный покров в Москве и Подмосковье увеличится до 10-15 сантиметров.