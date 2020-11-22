РИАМО - 22 ноя. Днем в воскресенье Москву и большую часть Подмосковья накрыл снегопад с дождем, температура в регионе слабоотрицательная, следует из данных сервиса «Яндекс.Погода».
По прогнозу сервиса, снегопад в Москве будет идти еще два часа.
Ранее синоптики предупредили жителей Московского региона о метели и усилении ветра до 13-15 метров в секунду.
Из-за сильного ветра до вечера воскресенья в регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности.
За сутки снежный покров в Москве и Подмосковье увеличится до 10-15 сантиметров.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии