РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 ноя. В воскресенье с утра территорию подмосковных Котельником приводят в порядок 240 человек, сообщил глава городского округа Сергей Жигалкин.

«240 человек и 22 единицы техники были задействованы в уборке дорог, общественных территорий, дворов, тротуаров и детских площадок», - написал Жигалкин в своем Instagram-аккаунте.

Глава отметил, что если у жителей есть жалобы на качество уборки территорий, то они могут оставить конкретные адреса в комментариях к его постам в соцсети.