РИАМО - 22 ноя. Возгорание возникло в подвале здания на территории промзоны на Варшавском шоссе в Москве, информации о пострадавших не поступало, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по столице.

В 14:40 спасателям сообщили о пожаре в промзоне по адресу: Варшавское шоссе, дом 26, сооружение 12.

«Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали по данному адресу. По прибытии пожарно-спасательных подразделений из подвального помещения на минус первом этаже складского здания наблюдается выход дыма», - говорится в сообщении.

Площадь возгорания уточняется. По предварительной информации, людей в здании нет.