РИАМО - 22 ноя. Бригада Московского авиационного центра доставила мужчину с инсультом из ТиНАО в городскую больницу, сообщается на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».

В поселение Киевский пациента привезла машина скорой помощи.

«После передачи пациента авиамедицинской бригаде вертолетом его эвакуировали в специализированное лечебное учреждение Москвы», — отмечается в материале.

На борту мужчина находился под присмотром врачей. Они поддерживали его жизнь и контролировали состояние.