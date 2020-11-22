РИАМО - 22 ноя. На сайте Белгородской и Старооскольской епархии опубликовали фотографии актера Михаила Ефремова, который был на молебне митрополита Иоанна в храме святителя Николая Чудотворца, находящемся на территории СИЗО-3 УФСИН, сообщает Газета.ru.

«Актер находится на карантине в данном СИЗО до того, как его распределят в колонию», — отмечается в материале.

В начале июня 2020 года джип под управлением Михаила Ефремова влетел в фургон Lada на Садовом кольце в Москве. В результате лобового столкновения погиб курьер Сергей Захаров. Впоследствии в организме Ефремова обнаружили следы алкоголя и наркотиков.

В сентябре Пресненский районный суд Москвы приговорил актера к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения.

Суд также лишил Ефремова водительских прав на три года и взыскал с него 800 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего в ДТП.

Однако 22 октября Мосгордуд смягчил наказание до 7,5 лет в колонии общего режима. Ефремов отправится в колонию ИК-4.​