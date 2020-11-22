РИАМО - 22 ноя. В столице завершился городской этап чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
На соревнованиях было представлено 74 компетенции. В этом году самыми большими были группы по адаптивной физкультуре и веб-дизайну.
Самые талантливые участники чемпионата смогут получить работу или пройти стажировку. В жюри есть представители крупных компаний.
Победители состязаний «Абилимпикс» будут представлять Москву на национальном чемпионате. Он начнется 23 ноября.
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