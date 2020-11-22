РИАМО - 22 ноя. В столице завершился городской этап чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

На соревнованиях было представлено 74 компетенции. В этом году самыми большими были группы по адаптивной физкультуре и веб-дизайну.

«Из новых направлений: веломеханика, дизайн плаката, закройщик, студийный фотограф - эти профессии снова популярны», — написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Самые талантливые участники чемпионата смогут получить работу или пройти стажировку. В жюри есть представители крупных компаний.

Победители состязаний «Абилимпикс» будут представлять Москву на национальном чемпионате. Он начнется 23 ноября.