РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 ноя. Подмосковный Подольск победил на областном смотре-конкурсе по скандинавской ходьбе в южном округе в фестивале «Ходи, Подмосковье!», сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Ежегодно проводится фестиваль здоровья и северной (скандинавской) ходьбы «Ходи, Подмосковье!» для граждан старшего поколения. Одно из мероприятий фестиваля – смотр-конкурс по технике скандинавской ходьбы. Около 600 участников из всех муниципалитетов Московской области в текущем году представили видеоролики с проходом по обозначенной траектории.

«Наши девушки заняли первое место в областном смотре-конкурсе в рамках проекта «Ходи, Подмосковье!» по южному округу. Видеоролик записан в подольском парке Талалихина, где проходили тренировки участников проекта «Активное долголетие», - сказал тренер-преподаватель по скандинавской ходьбе и адаптивной физкультуре Владимир Васильев.

Компетентное жюри отобрало по три команды-полуфиналиста из каждого округа (север, юг, восток, запад), которые будут соревноваться за звание лидера.

Трансляция лекций фестиваля пройдет 28 и 29 ноября с 10:00 на сайте . Для доступа к трансляции необходимо пройти регистрацию, которая откроется за 60 минут до начала онлайн-конференции.