РИАМО - 22 ноя. С начала года психологи благотворительного фонда «Свет в руках», помогающего семьям, которые столкнулись с трудностями на пути к родительству, провели почти две тысячи консультаций, с момента основания фонда помощь там получили свыше восьми тысяч пар, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С 2017 года, когда начал свою работу фонд, помощь получили более восьми тысяч родителей. В этом году поступило почти пять тысяч обращений, было сформировано 92 группы поддержки, психологи фонда провели 1 968 индивидуальных консультаций», - говорится в сообщении.

Кроме того, свыше 10 тысяч медиков прошли образовательную программу фонда.

У фонда есть горячая линия, куда за помощью могут обратиться все желающие: +7 (800) 511-04-80. Звонки принимаются по будням с 09:00 до 18:00. По телефону можно записаться в группу поддержки.