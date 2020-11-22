РИАМО - 22 ноя. Полузащитник футбольного клуба ЦСКА Иван Обляков отметил, что у многих игроков его команды хороший дальний удар, сообщает Газета.ru.

Он добавил, что без ударов нет голов и каждый в команде знает, что может попасть, поэтому и старается ударить из штрафной.

«Удар действительно у многих хороший, да и тренер говорит пробовать», — сказал футболист.

Матч 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Сочи» пройдет в воскресенье.

Сейчас ЦСКА занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ.​