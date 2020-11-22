РИАМО - 22 ноя. Навигационный сезон закрыли в столице, зимой за состоянием Москвы-реки будут следить около 30 сотрудников «Мосводостока» и пять судов предприятия, сообщается на официальном сайте мэра города.

«У нас два дежурных судна в двух пунктах отстоя. Здесь — теплоход «Норд», ледокольное судно, он будет обеспечивать порядок и безопасность нахождения на воде. В другом пункте отстоя, в районе Яузы, еще одно судно — «НМС-3». Оно будет собирать плавающий мусор и нефтяные пятна на Яузе, которая зимой почти не замерзает», - сказал начальник флота ГУП «Мосводосток» Вячеслав Шуткин.

Летом 30 судов «Мосводостока» тоже очищают реку от плавающего мусора, нефтяных пятен и илового осадка. На зиму предприятие сняло с воды пять судов, до мая их подготовят к следующему навигационному сезону.