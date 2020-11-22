РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 ноя. Свыше 530 дворников задействованы в уборке дворов подмосковного Подольска от снега и наледи в воскресенье, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Для уборки дворовых территорий от снега и наледи, в работах по обработке противогололедными средствами в воскресенье управляющие компании задействовали 534 дворника и 32 единицы техники», - говорится в сообщении.

Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Жителей попросили быть осторожными в непогоду, автомобилистов - предельно строго соблюдать правила дорожного движения.

«В комитете по ЖКХ работает горячая линия: 8 (916) 565-96-15 (ежедневно с 09:00 до 18:00), 8 (496) 755-57-93 (в рабочие дни с 09:00 до 18:00); единая дежурная диспетчерская служба: 8 (496) 755-57-98 (круглосуточно)», - добавляется в сообщении.