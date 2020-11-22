РИАМО - 22 ноя. Автомобилистам необходимо проявлять аккуратность на подмосковных дорогах в воскресенье из-за прогнозируемого снегопада и сильного ветра, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В области во второй половине дня — снегопад, который продлится до утра понедельника, порывы ветра до 15 метров в секунду, температура снизится до минус 3 градусов. Пожалуйста, соблюдайте ПДД. Будьте внимательными и аккуратными на дорогах», - говорится в сообщении.

Дорожные службы готовы к оперативному реагированию на ухудшение погодных условий в Подмосковье.

Ранее синоптики предупредили о приближении метели к Московскому региону. Видимость на дорогах местами не будет достигать и одного километра. За воскресенье в Москве и Подмосковье может образоваться 10-15-сантиметровый снежный покров.