РИАМО - 22 ноя. Автомобилистам необходимо проявлять аккуратность на подмосковных дорогах в воскресенье из-за прогнозируемого снегопада и сильного ветра, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Дорожные службы готовы к оперативному реагированию на ухудшение погодных условий в Подмосковье.
Ранее синоптики предупредили о приближении метели к Московскому региону. Видимость на дорогах местами не будет достигать и одного километра. За воскресенье в Москве и Подмосковье может образоваться 10-15-сантиметровый снежный покров.
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