РИАМО - 22 ноя. На следующей неделе в Московском регионе ожидается погода с температурами выше климатической нормы, возможен небольшой снег, сообщила РИАМО в воскресенье главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Температура воздуха будет колебаться около нуля градусов практически всю неделю. С завтрашнего дня и до пятницы ожидается от 0 до плюс 2 градусов. По ночам будет местами небольшой снег. В дневные часы будут небольшие осадки в виде мороси, мокрого снега», - сказала Позднякова.

Она добавила, что такая температура выше нормы для данного времени года. Обычно в это время в Московском регионе устанавливается от минус 2 до минус 3 градусов.

По словам синоптика, слабоотрицательные температуры в дневные часы могут наблюдаться уже на следующих выходных, когда регион накроет очередной циклон.