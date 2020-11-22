РИАМО - 22 ноя. Метель ожидается в Москве и Подмосковье после 13:00 в воскресенье, ветер может усилиться до 13-15 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

«К 11 часам утра местного времени теплый фронт с осадками подошел к Тверской области. На севере Москвы уже начался небольшой снег при ветре 5-10 метров в секунду. К 13 часам зона обложных осадков вплотную подойдет к границам Московской и Калужской областей», — отмечается в материале.

Видимость на дорогах ухудшится, местами она не будет достигать и одного километра.

За воскресенье в Московском регионе может образоваться 10-15-сантиметровый снежный покров, прирост снега за сутки может составить 3-6 сантиметров.

Температура днем ожидается от нуля до плюс 2 градусов, но из-за ветра и влажности будет ощущаться как минус 5-7 градусов.

Атмосферное давление продолжит падать и окажется ниже нормы на 5-7 единиц.