РИАМО - 22 ноя. Столичные парки подготовили очередную онлайн-программу на следующую неделю, москвичей ждут лекции, мастер-классы и экскурсии, все они будут опубликованы на страницах в социальных сетях парков, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Например, музейно-парковый комплекс «Северное Тушино» проведет лекцию из цикла «Великие флотоводцы России». 24 ноября научный сотрудник Музея истории Военно-морского флота Станислав Богомолов расскажет москвичам об адмирале Дмитрии Сенявине, который командовал Балтийским флотом.

«Он возглавил вторую Архипелагскую экспедицию и одержал победу над турками в Дарданелльском и Афонском морских сражениях. <…> Видео опубликуют на странице парка в социальной сети «ВКонтакте» 24 ноября в 18:00», - говорится в сообщении.

Школа юного археолога в Бабушкинском парке подготовила лекцию о дьяковцах. Юные слушатели узнают о том, где жили представители древней культуры, что с ними стало и какой след они оставили в современной истории. Лекция пройдет 25 ноября в 17:00 на площадке Zoom.

Парк «Ходынское поле» приглашает на онлайн-занятие для детей по бразильскому национальному боевому искусству – капоэйре. Занятия также пройдут в Zoom во вторник и четверг следующей недели. Дети в возрасте пяти-семи лет занимаются в 16:00. Тренировки для ребят старше восьми лет начинаются в 17:00.

Парк «Сокольники» расскажет об одном из самых красивых и известных своих мест – Сереневом саде. Видеоэкскурсия появится на страницах парка в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook и Instagram 24 ноября в 14:00. ​