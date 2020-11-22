РИАМО - 22 ноя. Цены на коммунальные услуги в России в 2021 году могут вырасти на 4-6% в зависимости от региона, таким образом правительство минимизирует «выпадающие» доходы управляющих компаний, сообщает «Московский комсомолец».
Эксперт считает, что в 2021 году ресурсоснабжающие компании будут продвигать идею повышения цен на ЖКУ на больший процент из-за убытков, понесенных в текущем году.
По словам генерального директора ПАО «Городские инновационные технологии» Сергея Минко, газ может подорожать на 3% с начала 2021 года, в июле могут повысить тариф на электроэнергию на 4%, на вывоз мусора – на 4%, на теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение – на 4%.
По данным Минэкономразвития, уровень инфляции в 2021 году составит 4-5%.
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