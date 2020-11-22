РИАМО - 22 ноя. В столице начался «Городской конкурс лучших воспитательных практик», в рамках которого на сайте Городского методического центра все образовательные организации могут представить свои уникальные наработки и задумки в области воспитательных решений, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Проект поможет нам найти интересные подходы и необычные решения совместно с московскими школами и колледжами. Я убежден, что в каждой нашей организации есть свои оригинальные решения, которые могут дополнить палитру общегородских событий», — сказал директор Городского методического центра Андрей Зинин.

Оценивать конкурсантов будут представители вузов, культуры и научных организаций. Они могут прокомментировать любую работу и оценить ее по шкале от нуля до пяти баллов. Кроме того, работы будут опубликованы в открытом доступе. Москвичи также смогут оценить понравившийся проект, за это ему будет начислено еще 0,1 балла.

Проекты, набравшие наибольшее количество баллов, будут представлены на форуме по вопросам совершенствования подходов организаций воспитательной работы, который пройдет 3 марта следующего года.​