РИАМО - 22 ноя. К московскому штабу акции взаимопомощи «Мы вместе» с начала сентября присоединились еще более 300 человек, за это время добровольцы выполнили более пяти тысяч заявок, 840 из них были на доставку лекарств, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Совсем не важно, насколько сложная, дальняя или тяжелая по весу заявка. Сегодня как никогда необходимо быть дружелюбными. Можно решить все проблемы, если есть искреннее желание. Я по-настоящему рад, когда вижу улыбки заявителей. Для волонтера это главное», — сказал доброволец Михаил Дагаев.

Принять участие в акции и помочь нуждающимся может любой житель столицы в возрасте от 18 до 49 лет. Для этого достаточно на сайте мывместе.мосволонтер.рф выбрать раздел «Стать волонтером». Оттуда пользователя перенаправят на сайт dobro.ru, где можно подать заявку и стать добровольцем.

В столице из-за роста случаев коронавируса необходимо соблюдать домашний режим людям старше 65 лет, жителям с хроническими заболеваниями и беременным женщинам. ​

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Текстовая трансляция

22 НОЯБРЯ

- Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет намного дешевле зарубежных препаратов Pfizer и Moderna.

- В России провели более 72 миллионов тестов на коронавирус. За минувшие сутки проведено 590 тысяч исследований.

- Более 40 заведений в центре Москвы проверили в ночь на воскресенье на предмет соблюдения запрета на работу после 23:00. В некоторых из них были выявлены нарушения.

- Столичные власти отметили работу волонтеров в пандемию:

«Государство, наверное, справилось бы само. Но вопрос же не только в количественных показателях или в организации работы. Важен сам дух, важно, как в обществе воспринимается все, как москвичи настроены на оказание помощи друг другу», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1» в воскресенье.

- В Москве госпитализировали еще 1358 пациентов с коронавирусом. Среди новых выявленных случаев: 43,7%— от 18 до 45 лет, 30,2%— от 46 до 65 лет, 10,2% — от 66 до 79 лет, 3,7% — старше 80 лет, 12,2% — дети.

- За сутки в России зарегистрировали 24 581 случай коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 949 больных. В Москве - 6 575.

- Еще 5245 пациентов вылечились от Covid‑19 в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 405 577 человек.

- В Москве создана сеть госпиталей для лечения больных с коронавирусной инфекцией, благодаря чему плановая и экстренную помощь другим пациентам оказывается в обычном режиме, сообщил мэр столицы Сергей Собянин:

«Мы не привлекаем к работе плановые больницы. Никаких отказов ни в плановой, ни в экстренной помощи нет. Скорая помощь работает в нормальном режиме», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1» в воскресенье.

- Правительство Подмосковья ведет мониторинг количества лекарств в больницах и аптеках региона, работы ведутся как с государственными, так и с частными аптеками, об этом сообщил глава Московской области.

- Правительство Московской области ставит главными задачами в условиях пандемии — сохранение работы региональных предприятий и обеспечение нормальной работы экономики, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев:

«Задача — чтобы экономика работала, чтобы предприятия работали, чтобы был достаток в семье — это критически важно. Поэтому, соблюдая все меры предосторожности, все предприятия работают в Московской области, но здравоохранение находится в напряженном режиме», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

- В столице умерли 75 человек с коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки, за весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 8 308 пациентов.