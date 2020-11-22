РИАМО - 22 ноя. За десять месяцев этого года в единый диспетчерский центр столицы поступило более 4 миллионов заявок, оставить заявку можно в мобильном приложении «Госуслуги Москвы» или по телефону, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«С января по октябрь 2020 года в единый диспетчерский центр (ЕДЦ) поступило более 4 миллионов заявок от москвичей. Жители столицы обращаются по жилищно-коммунальным вопросам, ремонту и обслуживанию», - говорится в сообщении.

Количество обращений по разным проблемам может варьироваться в зависимости от сезона. Например, зимой москвичи чаще оставляют заявки по вопросам отопления, уборки улиц от снега или очистки крыши от сосулек. Весной увеличивается количество запросов по протечке кровель и замене отопительных приборов.