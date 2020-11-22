РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 ноя. Учебный склон длиной 125 метров открыли в горнолыжном комплексе «Красная Горка» подмосковного Подольска, сообщил «РИАМО в Подольске» директор горнолыжного комплекса Искандер Сабуров.

«В горнолыжном комплексе «Красная Горка» открылся учебный склон длиной 125 метров с подъемной канатной дорогой (ПКД). Работает прокат и инструкторы, детская школа, и можно заказать индивидуальные занятия. Основные склоны и тюбинговую трассу запустим позже», - сказал Сабуров.

Кататься для безопасности нужно в балаклавах или масках. Посетители должны соблюдать социальную дистанцию. Высота снежного покрова доходит до одного метра. Оплата возможна картами и наличными.

«Работаем ежедневно с 10:00, но время работы сократили на один час», - заключил директор комплекса.