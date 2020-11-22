РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 ноя. В воскресенье 32 единицы техники и 85 человек убирают снег на дорогах и тротуарах в городском округе Люберцы, сообщается в Instagram-аккаунте управления дорожного хозяйства администрации горокруга.

«С раннего утра очищаются проезжие части, тротуары, остановки общественного транспорта. Дороги очищают от снега, а затем обрабатывают песко-соляной смесью», - говорится в сообщении.

В настоящее время в Люберцах снегоуборочные работы ведутся по адресам: улица Мира, улица Хлебозаводская, улица Юбилейная, улица Красноармейская, улица Космонавтов, улица Московская.