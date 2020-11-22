РИАМО - 22 ноя. Облицовочная плита упала утром в воскресенье в строящемся элитном комплексе на Саввинской набережной в Москве, сообщает «Интерфакс».

«В ходе строительства элитного малоэтажного многоквартирного дома на Саввинской набережной в Хамовниках при поднятии краном сорвалась облицовочная плита», — отмечается в материале.

По сведениям источника агентства, среди рабочих есть пострадавшие.

Из-за падения плиты повредилась стена рядом стоящего здания.​​