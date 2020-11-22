РИАМО - 22 ноя. В Москве прошел онлайн-турнир по физической подготовке, в котором приняли участие более 600 школьников, ребята под руководством наставников выполняли базовые спортивные элементы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Наша школа №2006 заявила шесть команд учеников 4-9 классов. Ребята состязались в отжиманиях, приседаниях и скручивании. Задания были не из легких, но мы боролись за каждый балл. В итоге команда заняла второе место по Москве», — сказала учитель физкультуры школы №2006 Наталья Корнева.

Победителями соревнований стали ученики столичной школы №1358, замыкают тройку лидеров представители школы №1371.

Победители командного онлайн-турнира по физической подготовке получат дипломы и памятные подарки.