РИАМО - 22 ноя. Волонтерская помощь важна для москвичей в период пандемии коронавируса, горожане настроены помогать друг другу в тяжелое время, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Государство, наверное, справилось бы само. Но вопрос же не только в количественных показателях или в организации работы. Важен сам дух, важно, как в обществе воспринимается все, как москвичи настроены на оказание помощи друг другу», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1» в воскресенье.
Из-за угрозы распространения коронавируса в Москве действует домашний режим для людей старше 65 лет, горожан с хроническими заболеваниями и беременных. Чтобы получить помощь, они могут обратиться к волонтерам акции «Мы вместе» по телефону горячей линии: +7 (800) 200-34-11.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
22 НОЯБРЯ
- Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет намного дешевле зарубежных препаратов Pfizer и Moderna.
- В России провели более 72 миллионов тестов на коронавирус. За минувшие сутки проведено 590 тысяч исследований.
- Более 40 заведений в центре Москвы проверили в ночь на воскресенье на предмет соблюдения запрета на работу после 23:00. В некоторых из них были выявлены нарушения.
- Столичные власти отметили работу волонтеров в пандемию:
- В Москве госпитализировали еще 1358 пациентов с коронавирусом. Среди новых выявленных случаев: 43,7%— от 18 до 45 лет, 30,2%— от 46 до 65 лет, 10,2% — от 66 до 79 лет, 3,7% — старше 80 лет, 12,2% — дети.
- За сутки в России зарегистрировали 24 581 случай коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 949 больных. В Москве - 6 575.
- Еще 5245 пациентов вылечились от Covid‑19 в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 405 577 человек.
- В Москве создана сеть госпиталей для лечения больных с коронавирусной инфекцией, благодаря чему плановая и экстренную помощь другим пациентам оказывается в обычном режиме, сообщил мэр столицы Сергей Собянин:
- Правительство Подмосковья ведет мониторинг количества лекарств в больницах и аптеках региона, работы ведутся как с государственными, так и с частными аптеками, об этом сообщил глава Московской области.
- Правительство Московской области ставит главными задачами в условиях пандемии — сохранение работы региональных предприятий и обеспечение нормальной работы экономики, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев:
- В столице умерли 75 человек с коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки, за весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 8 308 пациентов.
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