РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 ноя. Коммунальщики подмосковного Подольска в воскресенье продолжают работу по ликвидации последствий снегопада, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«МБУ «ПКБ» продолжает работы по ликвидации последствий снегопада на закрепленной территории улично-дорожной сети, остановочных павильонах, в парках и скверах», - говорится в сообщении.

В работах задействовано максимальное количество техники и сотрудников.