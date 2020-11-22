РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 ноя. Подольская управляющая компания «Любимый дом» призвала горожан быть внимательными при поверке счетчиков из-за участившихся случаев мошенничества, сообщается на сайте УК.

«Будьте внимательны при поверке или замене счетчиков. В связи с участившимися случаями мошенничества при замене или поверке счетчиков обращайте внимание на необходимость выполнения работ», - говорится в сообщении.

Также жителям следует в обязательном порядке проверять предоставляемые исполнителем работ документы.