РИАМО - 22 ноя. Пожарные потушили возгорание в бытовке на территории жилого комплекса «Покровский берег» в Москве, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Пожар вспыхнул вечером 21 ноября.

«К месту происшествия были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона столицы, в том числе расчет АСО №9», — отмечается в материале.

Площадь пожара составила более 50 квадратных метров. Пожар потушили в кратчайшие сроки.

В результате происшествия никто не пострадал.