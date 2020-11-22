РИАМО - 22 ноя. Столичные спасатели устранили последствия ДТП, которое произошло вечером 21 ноября на Карамышевской набережной, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности города Москвы.

В службу «112» сообщили, что на Карамышевской набережной легковой автомобиль съехал в овраг.

«На место происшествия были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона столицы, в том числе расчет ПСО №205», — отмечается в материале.

С помощью лебедки спасатели вытащили машину из оврага. Водитель от медицинской помощи отказался.