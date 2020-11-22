РИАМО - 22 ноя. Московские власти работают на опережение в сфере развития дорожной сети, что помогает бороться с серьезными заторами, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы пытались и работаем на опережение. Прибыло меньше 10% населения, а объем дорожной сети увеличили на 17% по площади. Построили за это время около тысячи километров дорог. И дальше продолжаем развивать дорожную сеть», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1» в воскресенье.

В течение следующих трех лет в Москве планируется построить 272 километра дорог, 89 искусственных сооружений и 56 пешеходных переходов.

Ключевым проектом на ближайшие годы остается строительство новых хордовых магистралей – Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд, а также Южной рокады.