РИАМО - 22 ноя. В столице за прошедшие сутки выявили 6575 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев инфицирования в городе составляет 553 713, сообщает оперативный штаб Москвы.

За сутки в Москве вылечились от коронавируса 5245 пациентов, за весь период пандемии победили инфекцию 405 577 человек.

Кроме того, за сутки в столице скончались 75 пациентов с коронавирусом, общее число жертв инфекции в городе достигло 8308 человек.

Всем жителям и гостям Москвы нужно носить маски и перчатки для профилактики заболевания.

В России за прошедшие сутки выявили 24 581 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 18 008 пациентов, скончался 401 человек.

За весь период пандемии в стране выявили 2 089 329 случаев инфицирования, 595 443 человека выздоровели, 36 179 человек с Covid-19 умерли.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

22 НОЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 24 581 случай коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 949 больных. В Москве - 6 575.

- Еще 5245 пациентов вылечились от Covid‑19 в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 405 577 человек.

- В Москве создана сеть госпиталей для лечения больных с коронавирусной инфекцией, благодаря чему плановая и экстренную помощь другим пациентам оказывается в обычном режиме, сообщил мэр столицы Сергей Собянин:

«Мы не привлекаем к работе плановые больницы. Никаких отказов ни в плановой, ни в экстренной помощи нет. Скорая помощь работает в нормальном режиме», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1» в воскресенье.

- Правительство Подмосковья ведет мониторинг количества лекарств в больницах и аптеках региона, работы ведутся как с государственными, так и с частными аптеками, об этом сообщил глава Московской области.

- Правительство Московской области ставит главными задачами в условиях пандемии — сохранение работы региональных предприятий и обеспечение нормальной работы экономики, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев:

«Задача — чтобы экономика работала, чтобы предприятия работали, чтобы был достаток в семье — это критически важно. Поэтому, соблюдая все меры предосторожности, все предприятия работают в Московской области, но здравоохранение находится в напряженном режиме», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

- В столице умерли 75 человек с коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки, за весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 8 308 пациентов.