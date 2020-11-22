РИАМО - 22 ноя. В развитие и постройку современных очистных сооружений на территории Московской области федеральное правительство инвестирует 14 миллиардов рублей, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Нас федеральное правительство поддержало, 14 миллиардов рублей будет инвестировано в современные очистные сооружения. Пять лет назад здесь была ужасная ситуация, по сути, – экологическая катастрофа. Очистные сооружения были построены 80 лет назад и безнадежно устарели», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее комитет по конкурентной политике Подмосковья опубликовал закупку на строительство канализационных очистных сооружений в Лыткарине производительностью 30 тысяч кубических метров в сутки. Завершить строительство планируют в 2022 году.

Кроме того, над реконструкцией очистных сооружений сточных вод в Щелкове работают порядка 250 человек в круглосуточном режиме. Реконструкцию планируется завершить в первом квартале 2023 года.