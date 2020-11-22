РИАМО - 22 ноя. Правительство Московской области следит за количеством лекарств в больницах и аптеках региона, работы ведутся как с государственными, так и с частными аптеками, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«Есть дефицитные позиции. Мы постоянно следим за тем, чтобы остатки не снижались. В стационарах ситуация полностью стабильная, что касается амбулаторной помощи, то здесь мы тоже стараемся, в том числе и с частными аптеками работать, чтобы они своевременно доставляли все те медикаменты, которые пользуются сегодня спросом», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее губернатор сообщил, что за неделю в регионе к борьбе с коронавирусом приступили около 800 медиков.
Для профилактики Covid-19 в Подмосковье обязали соблюдать домашний режим людей с хроническими заболеваниями и жителей старше 65 лет.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
22 НОЯБРЯ
- За сутки в России зарегистрировали 24 581 случай коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 949 больных. В Москве - 6 575.
- Еще 5245 пациентов вылечились от Covid‑19 в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 405 577 человек.
- В Москве создана сеть госпиталей для лечения больных с коронавирусной инфекцией, благодаря чему плановая и экстренную помощь другим пациентам оказывается в обычном режиме, сообщил мэр столицы Сергей Собянин:
- Правительство Подмосковья ведет мониторинг количества лекарств в больницах и аптеках региона, работы ведутся как с государственными, так и с частными аптеками, об этом сообщил глава Московской области.
- Правительство Московской области ставит главными задачами в условиях пандемии — сохранение работы региональных предприятий и обеспечение нормальной работы экономики, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев:
- В столице умерли 75 человек с коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки, за весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 8 308 пациентов.
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