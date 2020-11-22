РИАМО - 22 ноя. Правительство Московской области следит за количеством лекарств в больницах и аптеках региона, работы ведутся как с государственными, так и с частными аптеками, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Есть дефицитные позиции. Мы постоянно следим за тем, чтобы остатки не снижались. В стационарах ситуация полностью стабильная, что касается амбулаторной помощи, то здесь мы тоже стараемся, в том числе и с частными аптеками работать, чтобы они своевременно доставляли все те медикаменты, которые пользуются сегодня спросом», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее губернатор сообщил, что за неделю в регионе к борьбе с коронавирусом приступили около 800 медиков.

Для профилактики Covid-19 в Подмосковье обязали соблюдать домашний режим людей с хроническими заболеваниями и жителей старше 65 лет.

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Текстовая трансляция

22 НОЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 24 581 случай коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 949 больных. В Москве - 6 575.

- Еще 5245 пациентов вылечились от Covid‑19 в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 405 577 человек.

- В Москве создана сеть госпиталей для лечения больных с коронавирусной инфекцией, благодаря чему плановая и экстренную помощь другим пациентам оказывается в обычном режиме, сообщил мэр столицы Сергей Собянин:

«Мы не привлекаем к работе плановые больницы. Никаких отказов ни в плановой, ни в экстренной помощи нет. Скорая помощь работает в нормальном режиме», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1» в воскресенье.

- Правительство Подмосковья ведет мониторинг количества лекарств в больницах и аптеках региона, работы ведутся как с государственными, так и с частными аптеками, об этом сообщил глава Московской области.

- Правительство Московской области ставит главными задачами в условиях пандемии — сохранение работы региональных предприятий и обеспечение нормальной работы экономики, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев:

«Задача — чтобы экономика работала, чтобы предприятия работали, чтобы был достаток в семье — это критически важно. Поэтому, соблюдая все меры предосторожности, все предприятия работают в Московской области, но здравоохранение находится в напряженном режиме», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

- В столице умерли 75 человек с коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки, за весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 8 308 пациентов.