РИАМО - 22 ноя. В воскресенье в Москве и Подмосковье ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду, пройдет снег, температура воздуха может опуститься до минус 4 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Во второй половине дня, с приближением атмосферного фронта, пройдет снег, ветер юго-западных румбов местами усилится до 12-15 метров в секунду. Максимальная температура воздуха в Москве — от минус 2 до 0 градусов, по области — от минус 4 до плюс 1 градуса», - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что такая погода в Москве характерна для ноября. Однако она может сказаться на общем самочувствии некоторых людей. Им следует ограничить чрезмерные физические нагрузки, постараться нормализовать режим труда и отдыха, обязательно соблюдать назначенный врачом курс лечения.